Боррель намерен посетить Россию и Украину

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам экстренного заседания глав МИД ЕС в Загребе заявил, что намерен в ближайшие две недели посетить Украину, включая Донбасс, а затем совершить визит в Россию.
Боррель намерен посетить Россию и Украину
  • Reuters

«Мы должны изучить сферы общих интересов, и с этой целью, в рамках этих принципов я совершу визит в Россию как можно скорее... Сначала я должен поехать на Украину. Я думаю, что буду в Донбассе в следующий понедельник или через понедельник», — цитирует его ТАСС.

Ранее Боррель призвал ЕС улучшить отношения с Россией для сотрудничества по изменению климата, Сирии, Ливии и вопросам безопасности.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также заявил, что Евросоюз нуждается в улучшении отношений с Россией.

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