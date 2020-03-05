ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией

Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Этот вопрос войдёт в повестку дня экстренного заседания глав МИД 27 стран объединения.

«Турция и Россия — в нашей повестке (заседания 6 марта. — RT). Наши отношения с ними сложные, конечно, но мы должны улучшить их по многим соображениям», — сказал он во время выступления после первого дня неформальной встречи Совета ЕС в Загребе. Слова Борреля приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что ЕС следует улучшить взаимодействие с Россией, например, по вопросам Сирии.

«Это, например, изменение климата, Сирия, Ливия, важная роль Российской Федерации в вопросах, которые напрямую касаются нашей безопасности», — сказал дипломат.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Евросоюз нуждается в улучшении отношений с Россией.