Штайнмайер заявил, что ЕС и Россия нуждаются в улучшении отношений
- Reuters
«Европа не должна мириться со всё большим отчуждением России. Мы нуждаемся в других, лучших отношениях ЕС с Россией и России с ЕС», — приводит ТАСС слова президента ФРГ.
Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва по-прежнему не обсуждает с Брюсселем судьбу антироссийских санкций и не просит об их отмене.
Также Чижов сообщил, что прорывов в отношениях между Россией и Европейским союзом в нынешних условиях не ожидается, хотя окно возможностей для этого есть.