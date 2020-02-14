Штайнмайер заявил, что ЕС и Россия нуждаются в улучшении отношений

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что Евросоюз нуждается в улучшении отношений с Россией.

«Европа не должна мириться со всё большим отчуждением России. Мы нуждаемся в других, лучших отношениях ЕС с Россией и России с ЕС», — приводит ТАСС слова президента ФРГ.

Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва по-прежнему не обсуждает с Брюсселем судьбу антироссийских санкций и не просит об их отмене.

Также Чижов сообщил, что прорывов в отношениях между Россией и Европейским союзом в нынешних условиях не ожидается, хотя окно возможностей для этого есть.