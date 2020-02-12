Чижов оценил ситуацию с антироссийскими санкциями ЕС

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Россия по-прежнему не обсуждает с Евросоюзом судьбу антироссийских санкций и не просит об их отмене, заявил российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов.
Чижов оценил ситуацию с антироссийскими санкциями ЕС
  • globallookpress.com

«Это не тема наших переговоров с Евросоюзом. Мы не обсуждаем судьбу односторонних рестрикций… и тем более никого ни о чём не просим. Мы ждём, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из того тупика, в который сам же себя и загнал», — сказал Чижов РИА Новости.

Он отметил, что нынешняя ситуация всё больше наносит ущерб общим интересам.

Ранее Чижов сообщил, что прорывов в отношениях между Россией и Европейским союзом в нынешних условиях не ожидается, хотя окно возможностей для этого есть.

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