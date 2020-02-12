Постпред России не ожидает прорывов в отношениях с Евросоюзом

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Прорывов в отношениях между Россией и Европейским союзом в нынешних условиях не ожидается, хотя окно возможностей для этого есть, считает российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов.
Постпред России не ожидает прорывов в отношениях с Евросоюзом
  • globallookpress.com

«Не хотелось бы говорить штампами, но День дипломатического работника (10 декабря. — RT) мы действительно встречаем в обстановке трудового подъёма. Наши здешние клиенты усердно заботятся о том, чтобы без работы мы не оставались. Хотя, конечно, прорывов в наших взаимоотношениях с ЕС ввиду текущей ситуации не ждём», — рассказал он РИА Новости.

Дипломат отметил, что в странах ЕС растёт осознание «бесперспективности линии на конфронтацию с Россией» в условиях, когда двусторонние отношения стали заложником украинского кризиса.

«Те возможности для улучшения наших отношений, которые открывались на протяжении последнего времени, были Евросоюзом упущены», — подчеркнул Чижов.

В январе Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.

Он также отметил рост настроений внутри стран ЕС за улучшение отношений с Россией.

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