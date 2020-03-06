Боррель анонсировал международную донорскую конференцию для Сирии

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в июне пройдёт международная донорская конференция для Сирии.

Как он заявил по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза в Загребе, мероприятие пройдёт 29—30 июня.

«Мы решили созвать международную конференцию для оказания помощи Сирии в июне, 29—30 июня в Брюсселе», — цитирует его ТАСС.

В мае 2019 года советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что власти САР надеются на помощь России, Ирана и Китая в восстановлении страны.