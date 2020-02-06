В Сирии рассказали о ведущейся против страны экономической войне

Премьер-министр Сирии Имад Хамис рассказал в интервью гостелевидению об экономической войне, развязанной против САР.

«Целью войны было свергнуть сирийское государство через военные и политические инструменты, однако государство выстояло и сумело справиться с этой войной большими жертвами, после чего они (враги. — RT) перешли к экономической войне, чтобы украсть у сирийских граждан средства к существованию», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил политик, стране требуются $3 млрд в год на закупки нефти и импорт зерна. В настоящий момент, по его словам, Сирия, вопреки всем существующим проблемам, способна удовлетворить потребности по оплате этих счетов.

В мае 2019 года советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Бусейн Шаабан заявил, что власти САР надеются на помощь России, Ирана и Китая в восстановлении страны.