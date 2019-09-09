Завод под Дамаском наладил производство микроавтобусов

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Работники сирийско-иранского автозавода «Сиамко» в восстановленной промзоне «Адра» под Дамаском наладили производство микроавтобусов.

«У нас есть опыт по сборке машин иранского производства, после мы успешно собирали многие машин фирмы Peugeot», — цитирует РИА Новости генерального директора предприятия Мухаммеда Зияда Нами.

Он уточнил, что сейчас завод приступает к работе с микроавтобусами китайской фирмы.

Нами также отметил, что завод выпускает по 40 машин в день.

«Экономика Сирии восстанавливается, потребность в автомобилях растёт», — добавил он.

29 августа ФАН сообщало, что в городе Алеппо заработали более 16 тыс. восстановленных предприятий. 

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