Завод под Дамаском наладил производство микроавтобусов

Работники сирийско-иранского автозавода «Сиамко» в восстановленной промзоне «Адра» под Дамаском наладили производство микроавтобусов.

«У нас есть опыт по сборке машин иранского производства, после мы успешно собирали многие машин фирмы Peugeot», — цитирует РИА Новости генерального директора предприятия Мухаммеда Зияда Нами.

Он уточнил, что сейчас завод приступает к работе с микроавтобусами китайской фирмы.

Нами также отметил, что завод выпускает по 40 машин в день.

«Экономика Сирии восстанавливается, потребность в автомобилях растёт», — добавил он.

29 августа ФАН сообщало, что в городе Алеппо заработали более 16 тыс. восстановленных предприятий.