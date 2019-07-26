В Алеппо возобновил работу завод по переработке тканей
«Во время войны мы были вынуждены остановить производство. Боевики заняли этот промышленный район, наше оборудование разграбили. Сейчас работаем на том, что удалось собрать по частям», — рассказал директор предприятия.
По его словам, в настоящее время на заводе работают 15 человек.
За сутки фабрика выпускает около пяти тонн продукции.
Летом 2018 года сообщалось, что около 1,3 тыс. предприятий возобновило производство в Алеппо после освобождения территории от боевиков.