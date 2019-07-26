В Алеппо возобновил работу завод по переработке тканей

Короткая ссылка
Уникальный сирийский завод по переработке тканей возобновил работу в Алеппо, передаёт РИА Новости.

«Во время войны мы были вынуждены остановить производство. Боевики заняли этот промышленный район, наше оборудование разграбили. Сейчас работаем на том, что удалось собрать по частям», — рассказал директор предприятия.

По его словам, в настоящее время на заводе работают 15 человек.

За сутки фабрика выпускает около пяти тонн продукции.

Летом 2018 года сообщалось, что около 1,3 тыс. предприятий возобновило производство в Алеппо после освобождения территории от боевиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить