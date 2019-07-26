В Алеппо возобновил работу завод по переработке тканей

Уникальный сирийский завод по переработке тканей возобновил работу в Алеппо, передаёт РИА Новости.

«Во время войны мы были вынуждены остановить производство. Боевики заняли этот промышленный район, наше оборудование разграбили. Сейчас работаем на том, что удалось собрать по частям», — рассказал директор предприятия.

По его словам, в настоящее время на заводе работают 15 человек.

За сутки фабрика выпускает около пяти тонн продукции.

Летом 2018 года сообщалось, что около 1,3 тыс. предприятий возобновило производство в Алеппо после освобождения территории от боевиков.