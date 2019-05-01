В Сирии надеются на помощь КНР, России и Ирана в восстановлении страны

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Власти Сирии надеются на помощь России, Ирана и Китая в восстановлении страны, рассказала советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.
В Сирии надеются на помощь КНР, России и Ирана в восстановлении страны
  • Reuters

«Мы надеемся, что сможем одержать победу над оставшимися частями террора на северо-востоке Сирии и в Идлибе. И надеюсь, что Россия, Китай и, конечно же, Иран будут главными партнёрами в восстановлении Сирии», — сказала она в беседе с РИА Новости.

По словам Шаабан, сирийский президент уже заявил, что страны, воевавшие против Дамаска, не будут участвовать в восстановительном процессе.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов обсудил с Асадом восстановление экономики Сирии.

Депутат парламента Крыма Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил экономическое и гуманитарное сотрудничество с Сирией.

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