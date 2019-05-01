В Сирии надеются на помощь КНР, России и Ирана в восстановлении страны
- Reuters
«Мы надеемся, что сможем одержать победу над оставшимися частями террора на северо-востоке Сирии и в Идлибе. И надеюсь, что Россия, Китай и, конечно же, Иран будут главными партнёрами в восстановлении Сирии», — сказала она в беседе с РИА Новости.
По словам Шаабан, сирийский президент уже заявил, что страны, воевавшие против Дамаска, не будут участвовать в восстановительном процессе.
Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов обсудил с Асадом восстановление экономики Сирии.
Депутат парламента Крыма Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил экономическое и гуманитарное сотрудничество с Сирией.