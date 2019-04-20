Борисов обсудил с Асадом восстановление экономики Сирии
- РИА Новости
«Добро пожаловать, мы очень рады вашему новому визиту. В течение последних четырёх месяцев обсуждали многое, что начало реализовываться. В ходе этого визита обсудим некоторые детали, иногда эти детали очень важны», — сказал Асад во время встречи с Борисовым.
Он также выразил надежду на то, что все запланированные договорённости будут реализованы.
Ранее спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провели переговоры с Башаром Асадом.
Депутат парламента Крыма Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил экономическое и гуманитарное сотрудничество с Сирией.