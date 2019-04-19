Представители России обсудили с Асадом урегулирование в Сирии

Спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провели переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены вопросы обеспечения долгосрочного политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога и резолюции 2254 СБ ООН», — указано в сообщении.

Отмечается, что стороны уделили особое внимание созданию Конституционного комитета. Кроме того, они обсудили задачи постконфликтного обустройства САР и нормализации отношений Сирии с арабскими странами.

Ранее депутат парламента Крыма Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил экономическое и гуманитарное сотрудничество с Сирией.