Представители России обсудили с Асадом урегулирование в Сирии

Короткая ссылка
Спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провели переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.
Представители России обсудили с Асадом урегулирование в Сирии
  • Reuters
  • © SANA/Handout

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. 

«В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены вопросы обеспечения долгосрочного политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога и резолюции 2254 СБ ООН», — указано в сообщении. 

Отмечается, что стороны уделили особое внимание созданию Конституционного комитета. Кроме того, они обсудили задачи постконфликтного обустройства САР и нормализации отношений Сирии с арабскими странами.

Ранее депутат парламента Крыма Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил экономическое и гуманитарное сотрудничество с Сирией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить