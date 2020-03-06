В Ватикане выявили первый случай заражения COVID-19
- РИА Новости
«Сегодня была прервана работа амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана для санитарной обработки помещений после выявления случая заражения коронавирусом у одного из пациентов накануне», — цитирует его заявление ТАСС.
4 марта сообщалось, что из-за коронавируса в Италии погибли 107 человек.
Итальянское правительство распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.