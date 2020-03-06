В Ватикане выявили первый случай заражения COVID-19

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Ватикане. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Сегодня была прервана работа амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана для санитарной обработки помещений после выявления случая заражения коронавирусом у одного из пациентов накануне», — цитирует его заявление ТАСС.

4 марта сообщалось, что из-за коронавируса в Италии погибли 107 человек.

Итальянское правительство распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.