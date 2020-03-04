Из-за коронавируса в Италии погибло более 100 человек

Число погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-2019 в Италии достигло 107.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Уточняется, что число больных коронавирусом достигло отметки в 2706.

Таким образом число погибших от COVID-2019 за день увеличилось на 28, а заразившихся — на 443.

Ранее стало известно, что правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.