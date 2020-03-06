Число заражённых коронавирусом в Норвегии достигло 96
- Reuters
Об этом сообщает VG.
«Более 98,9 тыс. человек заражены коронавирусом по всему миру. В Норвегии 96 случаев», — сказала она.
Больше всего заболевших в Норвегии в настоящий момент — в Вестланне и Осло.
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