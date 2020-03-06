Число заражённых коронавирусом в Норвегии достигло 96

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Норвегии возросло до 96.

Об этом сообщает VG.

«Более 98,9 тыс. человек заражены коронавирусом по всему миру. В Норвегии 96 случаев», — сказала она.

Больше всего заболевших в Норвегии в настоящий момент — в Вестланне и Осло.

Ранее в Великобритании зафиксировали первый случай смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.