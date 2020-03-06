Более 1 млн человек подписали петицию за импичмент лидера Южной Кореи

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Примерно 1,5 млн человек в Южной Корее подписали петицию за импичмент президента страны Мун Чжэ Ина.
Более 1 млн человек подписали петицию за импичмент лидера Южной Кореи
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Призывающие к отставке президента объясняют свою позицию тем, что глава Южной Кореи плохо справляется с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Уточняется, что сбор подписей начался в начале февраля и завершился 5 марта.

Как указывает агентство, вместе с этим петиция в поддержку президента Мун Чжэ Ина уже собрала 1,3 млн подписей. Сбор подписей завершится 27 марта.

Отмечается, что по закону страны при количестве подписей более 200 тыс. президентская администрация обязана предоставить ответ по проблемному вопросу.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину письмо, в котором выразил поддержку усилиям страны в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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