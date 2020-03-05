Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи письмо по поводу COVID-19

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину письмо, в котором выразил поддержку усилиям страны в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом информирует «Рёнхап».

«Лидер КНДР написал, что поддерживает борьбу Южной Кореи против COVID-19, и сообщил о своей постоянной дружбе и доверию к Мун Чжэ Ину», — заявил представитель администрации Мун Чжэ Ина.

Он сообщил, что президент Южной Кореи направил лидеру КНДР ответное послание, в котором выразил благодарность за поддержку.

Согласно последним данным, в Южной Корее зафиксировано 5766 подтверждённых случаев заражения COVID-2019.

Ранее заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что власти ряда китайских регионов, а также коммерческие организации направят в Южную Корею помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией.