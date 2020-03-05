Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи письмо по поводу COVID-19

Короткая ссылка
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину письмо, в котором выразил поддержку усилиям страны в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи письмо по поводу COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует «Рёнхап».

«Лидер КНДР написал, что поддерживает борьбу Южной Кореи против COVID-19, и сообщил о своей постоянной дружбе и доверию к Мун Чжэ Ину», — заявил представитель администрации Мун Чжэ Ина.

Он сообщил, что президент Южной Кореи направил лидеру КНДР ответное послание, в котором выразил благодарность за поддержку.

Согласно последним данным, в Южной Корее зафиксировано 5766 подтверждённых случаев заражения COVID-2019.

Ранее заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что власти ряда китайских регионов, а также коммерческие организации направят в Южную Корею помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить