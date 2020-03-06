Трамп намерен предложить инициативу по контролю над вооружениями

Американский президент Дональд Трамп планирует предложить российской и китайской сторонам инициативу по контролю над вооружениями.

Об этом сказано в письме Трампа, которое зачитал в ООН замгоссекретаря США Кристофер Форд.

«Я буду предлагать смелую новую инициативу по трёхстороннему контролю за вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений», — цитирует РИА Новости письмо.

Также Форд заявил, что Вашингтон доволен проведением переговоров с Москвой касательно стратегической стабильности, которые прошли в январе в Женеве.

В Госдепе США сообщали, что делегации обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений.