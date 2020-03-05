С начала года на базу Хмеймим совершили 15 нападений

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На российскую базу Хмеймим в Сирии с начала 2020 года было совершено 15 попыток нападения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
С начала года на базу Хмеймим совершили 15 нападений
  • РИА Новости

«С начала этого года действующие там бандформирования резко нарастили свою активность... Продолжались атаки радикалов и на российскую базу Хмеймим, 1 марта была предпринята очередная попытка поразить её из реактивных систем залпового огня. Всего с начала года было зафиксировано 15 нападений на Хмеймим», — сказал российский лидер в ходе выступления по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Путина, российская сторона в режиме реального времени информировала турецких коллег о каждом случае противоправных действий со стороны радикалов. 

В феврале Минобороны России сообщило о двух отражённых атаках беспилотников на базу Хмеймим в САР.

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