Число заражённых коронавирусом в Нидерландах достигло 82

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нидерландах возросло до 82.

Об этом сообщает газета Het Parool.

По мнению главы Минздрава страны Бруно Брёйнса, резкий рост может быть связан с тем, что люди с жалобами, вероятно, не сразу обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Великобритании достигло 85, во Франции — 285.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».