Военные Сербии поучаствуют в учениях ОДКБ «Нерушимое братство — 2020»

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Представители Сербии примут участие в командно-штабных учениях ОДКБ «Нерушимое братство — 2020». Об этом сообщил пресс-секретарь Объединённого штаба организации Владислав Щегрикович.
Военные Сербии поучаствуют в учениях ОДКБ «Нерушимое братство — 2020»
  • Reuters

«По итогам консультаций и рабочей встречи достигнуты договорённости, в частности, о включении в состав участников командно-штабных учений «Нерушимое братство — 2020» представителей Республики Сербия», — приводит ТАСС его слова.

По словам Щегриковича, в качестве наблюдателей в совместных учениях «Рубеж-2020» поучаствуют представители Узбекистана.

В январе начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров оценил наращивание группировки войск НАТО в Восточной Европе.

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