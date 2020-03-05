Военные Сербии поучаствуют в учениях ОДКБ «Нерушимое братство — 2020»

Представители Сербии примут участие в командно-штабных учениях ОДКБ «Нерушимое братство — 2020». Об этом сообщил пресс-секретарь Объединённого штаба организации Владислав Щегрикович.

«По итогам консультаций и рабочей встречи достигнуты договорённости, в частности, о включении в состав участников командно-штабных учений «Нерушимое братство — 2020» представителей Республики Сербия», — приводит ТАСС его слова.

По словам Щегриковича, в качестве наблюдателей в совместных учениях «Рубеж-2020» поучаствуют представители Узбекистана.

В январе начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров оценил наращивание группировки войск НАТО в Восточной Европе.