В штабе ОДКБ оценили наращивание группировки войск НАТО в Восточной Европе

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Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров оценил наращивание группировки войск НАТО в Восточной Европе.
В штабе ОДКБ оценили наращивание группировки войск НАТО в Восточной Европе
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Фактически на постоянной основе уже несколько лет в непосредственной близости от государств ОДКБ содержится и наращивается многонациональная группировка войск, насчитывающая в своём составе более 12 тыс. военнослужащих и около 680 единиц боевой техники», — заявил Сидоров на пресс-конференции.

Основная часть сил и средств НАТО находится в Польше и странах Прибалтики.

Как отметил Сидоров, одновременно Североатлантический альянс проводит активную модернизацию авиабаз и других объектов военной инфраструктуры.

По словам начальника Объединённого штаба ОДКБ, основное внимание уделяется повышению возможностей НАТО по оперативным перегруппировкам войск на территории европейских и прибалтийских членов альянса, созданию многонациональных формирований для ведения наступательных и специальных операций.

21 января генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте заявил, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века.

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