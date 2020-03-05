Число заразившихся COVID-19 в Бельгии увеличилось до 50

Минздрав Бельгии сообщил, что число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране увеличилось до 50.

«За последние сутки зарегистрировано ещё 27 случаев заражения коронавирусом… Большинство заболевших вернулись после каникул в Италии. Пациенты изолированы и проходят лечение дома или в больницах. Таким образом, общее число заболевших в Бельгии возросло до 50 человек», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, COVID-2019 был выявлен у гражданина Италии.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».