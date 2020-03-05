Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что коронавирус выявлен у гражданина Италии. По имеющимся данным, состояние заболевшего удовлетворительное.

Как уточняется, заболевание протекает в лёгкой форме.

«5 марта подтверждён завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее стало известно, что студента из Италии госпитализировали для обследования на коронавирус в Санкт-Петербурге.

4 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в Федеральном государственном научном центре «Вектор», расположенном в Новосибирской области, идёт разработка вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 по пяти направлениям в 13 вариантах.