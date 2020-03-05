В Петербурге студента из Италии проверяют на коронавирус

Студента из Италии госпитализировали для обследования на коронавирус в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что студент с симптомами ОРВИ обратился в поликлинику за медицинской помощью.

«Проводится его лечение и лабораторное обследование на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что студент проживал в общежитии СЗГМУ имени И.И. Мечникова, в связи с чем там «проводятся санитарно-карантинные мероприятия».

Все, кто в последнее время общался с гражданином Италии, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому.

Ранее стало известно, что в Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусной инфекцией.

Местному жителю, госпитализированному в Калининскую ЦРБ, поставили диагноз пневмония.

Также сообщалось, что на Сахалине начались учения по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.