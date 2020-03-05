На Сахалине начались учения по профилактике COVID-19

На Сахалине начались учения по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказали в правительстве региона.

«В тренировке, которая началась в 15:00 (7:00 мск) в аэропорту Южно-Сахалинска, участвуют более 100 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

В учениях принимают участие специалисты регионального Минздрава, Роспотребнадзора, волонтёры-медики, работники аэропорта Южно-Сахалинска и сотрудники экстренных служб региона.

Отмечается, что по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко подобные учения будут проводиться регулярно, пока угроза проникновения и распространения коронавируса полностью не исчезнет.

Согласно легенде, специалисты обследуют пассажиров, которые прибыли на Сахалин с признаками заражения COVID-19, окажут им первую помощь и при необходимости поместят на карантин.

Как уточняется, это поможет выяснить степень подготовки помещений аэропорта к таким ситуациям.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в Федеральном государственном научном центре «Вектор», расположенном в Новосибирской области, идёт разработка вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 по пяти направлениям в 13 вариантах.