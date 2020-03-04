В Новосибирской области разрабатывают 13 вариантов вакцины от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента с правительством сообщила, что в Федеральном государственном научном центре «Вектор», расположенном в Новосибирской области, идёт разработка вакцины от коронавирусной инфекции COVID-2019 по пяти направлениям в 13 вариантах.

РИА Новости

«Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», — сообщила вице-премьер. Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в III квартале 2020 года. Депутат Государственной думы Борис Менделевич прокомментировал в беседе с «ПолитЭкспертом» это сообщение.