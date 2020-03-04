В Новосибирской области разрабатывают 13 вариантов вакцины от COVID-19
- РИА Новости
«Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», — сообщила вице-премьер.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в III квартале 2020 года.
Депутат Государственной думы Борис Менделевич прокомментировал в беседе с «ПолитЭкспертом» это сообщение.