РБК назвал условия залога для Тинькова в рамках слушаний в Лондоне

Суд в Великобритании обязал основателя TCS Group Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта.

Как информирует РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистрального суда, условия залога Тинькова подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии.

По словам представителя суда, бизнесмен обязан проживать в квартире в Лондоне, не подавать заявления на какие-либо международные проездные документы, отчитываться в полицейском участке с 14:00 до 17:00 по понедельникам, средам и пятницам. Комендантский час с 19:00 до 07:00 подразумевает ношение электронного маячка.

Ранее стало известно, что Тиньков внёс залог после выдачи ордера на его задержание в рамках слушаний по налоговым претензиям США, которые проходят в Лондоне.

28 февраля сообщалось, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова. До 2013 года Тиньков имел гражданство США.