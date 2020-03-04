Джонсон и Макрон договорились о совместной борьбе с коронавирусом

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о совместной борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Джонсон и Макрон договорились о совместной борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии британского премьера.

«Лидеры согласились работать совместно и в координации с международным сообществом для борьбы с распространением вируса», — указывается в сообщении.

Уточняется, что Джонсон в ходе беседы с Макроном рассказал о подходе Британии к COVID-2019, составляющими которого являются шаги по сдерживанию вируса, замедлению его распространения, изучение его происхождения и поиски лекарства от него, а также действия по смягчению последствий в случае, если коронавирус распространится шире. 

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Великобритании достигло 85, во Франции — 285.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

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