В МИД Германии прокомментировали обострение ситуации в Идлибе

В МИД Германии призвали не предпринимать действий в отношении России по вопросу сирийского Идлиба, которые могли бы осложнить поиски политического решения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МИД ФРГ Райнера Бройля.

По его словам, Россия играет одну из центральных ролей в конфликте и её участие необходимо для поиска политического решения, однако линия поведения российской стороны в настоящее время «неверна» и Берлин желает корректировки Москвой курса.

«Мы хотим корректировки курса России. Это тема, которую мы поднимаем в переговорах с Россией», — сказал Бройль.

При этом он отметил, что предпринимать какие-либо действия, которые могли бы осложнить решение конфликта, в отношении Москвы нельзя.

«Предложения, как повысить готовность России к политическому решению, мы будем внимательно изучать, в то же время нельзя делать то, что может осложнить решение конфликта», — подчеркнул Бройль.

В свою очередь, в Минобороны ФРГ заявили, что сначала необходимо обсудить все возможные варианты, а «затем уже принять решение».

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в идлибской зоне деэскалации и выразили надежду на результативное проведение российско-турецкой встречи в Москве 5 марта.

1 марта лидер правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Евросоюз и США усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.