В МИД Германии прокомментировали обострение ситуации в Идлибе

Короткая ссылка
В МИД Германии призвали не предпринимать действий в отношении России по вопросу сирийского Идлиба, которые могли бы осложнить поиски политического решения.
В МИД Германии прокомментировали обострение ситуации в Идлибе
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МИД ФРГ Райнера Бройля.

По его словам, Россия играет одну из центральных ролей в конфликте и её участие необходимо для поиска политического решения, однако линия поведения российской стороны в настоящее время «неверна» и Берлин желает корректировки Москвой курса. 

«Мы хотим корректировки курса России. Это тема, которую мы поднимаем в переговорах с Россией», — сказал Бройль.

При этом он отметил, что предпринимать какие-либо действия, которые могли бы осложнить решение конфликта, в отношении Москвы нельзя.

«Предложения, как повысить готовность России к политическому решению, мы будем внимательно изучать, в то же время нельзя делать то, что может осложнить решение конфликта», — подчеркнул Бройль.

В свою очередь, в Минобороны ФРГ заявили, что сначала необходимо обсудить все возможные варианты, а «затем уже принять решение».

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в идлибской зоне деэскалации и выразили надежду на результативное проведение российско-турецкой встречи в Москве 5 марта.

1 марта лидер правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Евросоюз и США усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить