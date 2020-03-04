В МИД Германии прокомментировали обострение ситуации в Идлибе
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МИД ФРГ Райнера Бройля.
По его словам, Россия играет одну из центральных ролей в конфликте и её участие необходимо для поиска политического решения, однако линия поведения российской стороны в настоящее время «неверна» и Берлин желает корректировки Москвой курса.
«Мы хотим корректировки курса России. Это тема, которую мы поднимаем в переговорах с Россией», — сказал Бройль.
При этом он отметил, что предпринимать какие-либо действия, которые могли бы осложнить решение конфликта, в отношении Москвы нельзя.
«Предложения, как повысить готовность России к политическому решению, мы будем внимательно изучать, в то же время нельзя делать то, что может осложнить решение конфликта», — подчеркнул Бройль.
В свою очередь, в Минобороны ФРГ заявили, что сначала необходимо обсудить все возможные варианты, а «затем уже принять решение».
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в идлибской зоне деэскалации и выразили надежду на результативное проведение российско-турецкой встречи в Москве 5 марта.
1 марта лидер правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Евросоюз и США усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.