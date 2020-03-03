Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в идлибской зоне деэскалации и выразили надежду на результативное проведение российско-турецкой встречи в Москве 5 марта.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что стороны предметно обсудили вопросы урегулирования в Сирии с учётом нынешнего обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации.

«В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне», — заявили в Кремле.

Также Путин и Меркель обменялись мнениями о положении дел в Ливии. Была подчёркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе.

«Условлено о дальнейших контактах», — добавили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Москве 5 марта.