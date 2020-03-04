В Иране заявили о попытках США помешать сотрудничеству с МАГАТЭ

США и Израиль пытаются оказать давление на сотрудничество Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но Тегеран намерен предотвратить опасное развитие событий, заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал IRIB.

«США и Израиль стараются разрушить связи и сотрудничество между агентством и Ираном, оказывая давление на агентство, чтобы оно оставило свои уставные обязанности», — сказал Абади.

Он отметил, что Иран не обязан выполнять запросы агентства, вызванные шпионскими данными других стран, в том числе Израиля, и стремится предотвратить опасное развитие событий в МАГАТЭ.

Ранее в МИД России заявили, что МАГАТЭ удовлетворено сотрудничеством с Ираном, уровень партнёрства заслуживает самой высокой оценки.

В январе председатель парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран может пересмотреть позицию по сотрудничеству с МАГАТЭ, если европейские страны при использовании механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий примут несправедливые меры.