Рябков: МАГАТЭ удовлетворено сотрудничеством с Ираном

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Международное агентство по атомной энергии удовлетворено сотрудничеством с Ираном. Уровень партнёрства заслуживает самой высокой оценки, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков: МАГАТЭ удовлетворено сотрудничеством с Ираном
  • РИА Новости

Как отметил дипломат, сотрудничество сохраняется даже в условиях угроз и шантажа со стороны США.

«На этом фоне сам по себе уровень сотрудничества Ирана с агентством заслуживает самой высокой оценки. Что касается обстоятельств, которые периодически возникают с точки зрения обсуждения проблематики доступа к тем или иным объектам, то всё это решается в рабочем порядке», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что Тегеран, как представляется российской стороне, понимает важность продолжения такой работы.

Ранее председатель парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран может пересмотреть позицию по сотрудничеству с МАГАТЭ, если европейские страны при использовании механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий примут несправедливые меры.

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