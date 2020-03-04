В Госдуме оценили статистику заболевания COVID-19 в Китае

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения об «иммунитете» детей и подростков к коронавирусу.

В беседе с НСН он отметил, что в случае с Китаем малое количество случаев заражения несовершеннолетних объясняется введением жёстких мер.

«Были прекращены все занятия, все дети находились на домашнем режиме. В репортажах из Китая о коронавирусе я нигде не видел детей. Это свидетельствует о дисциплине китайского народа», — сказал Онищенко.

Вместе с тем, как считает депутат, выводы о подверженности детей риску заболеть коронавирусом делать рано, поскольку нужны дополнительные наблюдения.

Он также указал, что данные о малом проценте заболевших несовершеннолетних в странах с небольшим числом случаев заражения не показательны, а в странах с серьёзными вспышками детальная статистика не приводится.

Согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР на основе анализа числа и категорий заболевших коронавирусом в материковом Китае в период до 11 февраля 2020 года (72 314 эпизода), среди детей до десяти лет и подростков до 19 лет зафиксировано по 1% инфицированных.

Жительница Екатеринбурга Леонора Орлова, находящаяся в Италии, в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.