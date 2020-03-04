Турция сообщила о гибели двух своих военных в Сирии

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Двое турецких военнослужащих погибли, ещё шестеро получили ранения в Сирии, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.
Турция сообщила о гибели двух своих военных в Сирии
  • Reuters

«В результате обстрела позиций наших военных со стороны режима в районе проведения операции «Весенний щит» двое наших военнослужащих погибли, ещё шесть солдат получили ранения», — говорится в коммюнике.

Как отмечается, Вооружённые силы Турции ведут ответный огонь.

Накануне турецкие ВС сбили в провинции Идлиб военный самолёт L-39.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск САР.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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