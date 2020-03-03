Турция сообщила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолёте

Вооружённые силы Турции сбили в провинции Идлиб сирийский военный самолёт L-39, сообщило турецкое Минобороны.

Как передаёт телеканал NTV со ссылкой на ведомство, самолёт был сбит в рамках операции «Весенний щит», которую Турция проводит с конца февраля.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск Сирии. Армия САР открыла ответный огонь.

По данным МО России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. Турция заявила о гибели более 30 военнослужащих.

5 марта в Москве пройдут переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган выразил надежду, что по их итогам удастся достичь перемирия в Идлибе.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.