Россия направила ноту в МИД Румынии из-за отказа во въезде учёному

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Посольство России в Румынии направило ноту в МИД страны в связи с отказом во въезде российскому учёному Алексею Умнову-Денисову.
Россия направила ноту в МИД Румынии из-за отказа во въезде учёному
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Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что учёный должен был выступить с лекцией в Российском центре науки и культуры в Бухаресте.

«Учёного из Санкт-Петербурга по прилёте в Бухарест даже не выпустили, он находился в транзитной зоне, ему вещи не выдали, первым обратным рейсом он был вынужден вернуться в Россию», — сказал пресс-атташе дипмиссии Василий Потенга.

Как он отметил, в МИД Румынии такие действия объяснили решением властей страны, которые «имеют на это право» без каких-либо объяснений.

По словам пресс-атташе, посольство уже направило ноту в МИД Румынии, где «выразило сожаление и обеспокоенность тем, что искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом в научном сообществе».

Потенга подчеркнул, что МИД уже проинформирован об инциденте.

Как сообщается на официальной странице российской дипмиссии в Facebook, учёного не пустили, несмотря на своевременное получение им въездной визы в генеральном консульстве Румынии в Санкт-Петербурге.

Ранее начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского учёный Александр Мащенко прокомментировал отказ норвежских властей выдать ему визу для участия в конференции «Крым в геополитической перспективе».

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