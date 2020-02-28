Крымский учёный прокомментировал отказ норвежских властей выдать ему визу

Учёный, начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Мащенко прокомментировал отказ норвежских властей выдать ему визу для участия в конференции «Крым в геополитической перспективе».

Отмечается, что, несмотря на официальное приглашение организаторов конференции, обозреватель «Парламентской газеты» не смог подать документы на визу, поскольку получил российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году и его проездной документ (заграничный паспорт гражданина Российской Федерации) не признаётся странами Шенгенского соглашения.

«Очень жаль, что норвежские власти отказали мне как, по сути, представителю всех крымчан в возможности принять участие в этой конференции, на которой мог бы состояться честный разговор о ситуации в Крыму и выборе, сделанном жителями полуострова шесть лет назад. Тем более что мы в Крыму всегда гостеприимно принимаем иностранные делегации, в том числе и из Норвегии», — заявил Мащенко.

Он добавил, что европейские и американские власти используют тему «оккупации» Крыма в связи с якобы массовым нарушением прав жителей полуострова и при этом сами не соблюдают их право на свободу передвижения.

В июле 2019 года в российском посольстве в Великобритании заявили, что власти ряда стран Запада нарушают международные нормы права, отказываясь выдавать визы жителям Крыма по паспортам, полученным после референдума на полуострове в 2014 году.