Крымский учёный прокомментировал отказ норвежских властей выдать ему визу

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Учёный, начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Мащенко прокомментировал отказ норвежских властей выдать ему визу для участия в конференции «Крым в геополитической перспективе».
Крымский учёный прокомментировал отказ норвежских властей выдать ему визу
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Отмечается, что, несмотря на официальное приглашение организаторов конференции, обозреватель «Парламентской газеты» не смог подать документы на визу, поскольку получил российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году и его проездной документ (заграничный паспорт гражданина Российской Федерации) не признаётся странами Шенгенского соглашения. 

«Очень жаль, что норвежские власти отказали мне как, по сути, представителю всех крымчан в возможности принять участие в этой конференции, на которой мог бы состояться честный разговор о ситуации в Крыму и выборе, сделанном жителями полуострова шесть лет назад. Тем более что мы в Крыму всегда гостеприимно принимаем иностранные делегации, в том числе и из Норвегии», — заявил Мащенко.

Он добавил, что европейские и американские власти используют тему «оккупации» Крыма в связи с якобы массовым нарушением прав жителей полуострова и при этом сами не соблюдают их право на свободу передвижения.

В июле 2019 года в российском посольстве в Великобритании заявили, что власти ряда стран Запада нарушают международные нормы права, отказываясь выдавать визы жителям Крыма по паспортам, полученным после референдума на полуострове в 2014 году.

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