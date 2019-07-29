В посольстве России в Британии осудили невыдачу виз жителям Крыма

Власти ряда стран Запада нарушают международные нормы права, отказываясь выдавать визы жителям Крыма по паспортам, полученным после референдума на полуострове в 2014 году, заявили в российском посольстве в Великобритании.

Там отметили, что подобное отношение нарушает права россиян на свободу передвижения.

«Более того, эти меры нарушают ряд нормативных актов ОБСЕ и самого Европейского союза... Это политика так называемого мира, основанного на правилах, которую продвигает Британия?» — заявили в дипломатическом ведомстве.

10 июля стало известно, что британские власти не выдали визу сотруднику российского Министерства иностранных дел для участия в конференции по свободе СМИ. При этом ранее Россия была приглашена к участию и работник ведомства был аккредитован на форуме.