Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.

В связи с этим, в МИД и российское посольство поступает большое количество жалоб от граждан, которым отказали «по непонятным для них причинам», передаёт РБК.

«Среди них (россиян. — RT) — туристы и паломники, которые абсолютно чётко, с их точки зрения, выполнили все условия: купили билеты, путёвки, забронировали гостиницы, располагали достаточным количеством финансовых средств — однако въехать в Израиль им не разрешили», — заявил Викторов.

Посол отметил, что нынешняя ситуация не является нормальной и требует «совместных действий по исправлению».

Российское дипломатическое ведомство намерено продолжить консультации по урегулированию ситуации с израильской стороной на уровне консульских отделов и правоохранительных органов.

Осенью 2018 года посольство России в Тель-Авиве выразило обеспокоенность из-за участившихся случаев отказа россиянам во въезде в Израиль.