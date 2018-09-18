В посольстве заявили об участившихся случаях отказов россиянам во въезде в Израиль
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.
Он отметил, что эта проблема проявилась в последние два года, и теперь она постоянно находится на повестке дня переговоров с Израилем.
«В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день», — сказал представитель посольства.
Дипломат добавил, что российская сторона постоянно контактирует с израильской стороной по данному вопросу, в том числе проводит встречи в МИД.
«Недавно мы также получили от израильской стороны очередное подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов. Не все ответы нас удовлетворяют», — заявил он.
По его словам, проблему планируется подробно обсудить в Москве в ходе намеченных на октябрь межведомственных консультаций по консульской тематике.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об улучшении отношений с Россией.