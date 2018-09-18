В посольстве заявили об участившихся случаях отказов россиянам во въезде в Израиль

В посольстве России в Тель-Авиве выразили обеспокоенность из-за участившихся случаев отказа россиянам во въезде в Израиль и данных о грубом обращении с соотечественниками на границе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

Он отметил, что эта проблема проявилась в последние два года, и теперь она постоянно находится на повестке дня переговоров с Израилем.

«В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день», — сказал представитель посольства.

Дипломат добавил, что российская сторона постоянно контактирует с израильской стороной по данному вопросу, в том числе проводит встречи в МИД.

«Недавно мы также получили от израильской стороны очередное подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов. Не все ответы нас удовлетворяют», — заявил он.

По его словам, проблему планируется подробно обсудить в Москве в ходе намеченных на октябрь межведомственных консультаций по консульской тематике.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об улучшении отношений с Россией.