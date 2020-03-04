МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб

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Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб
  • globallookpress.com

«Всё это время никого в Европе и США не интересовали реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной. Все официальные запросы России в ООН и западные страны — кто именно завозит гуманитарную помощь через турецкую границу и почему практически вся она достаётся не беженцам, а террористам — остались без ответа», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В то же время, как отметили в Минобороны России, западные страны и представители ООН обвиняют правительство Сирии в «военных преступлениях», «гуманитарной катастрофе» и «миллионных потоках беженцев» в Идлибе.

«Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку численностью с механизированную дивизию, чтобы «любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений», никто на Западе не замечает», — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, как напомнили в российском ведомстве, в Европе и США считают публичные угрозы Турции уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск «законным правом Анкары на оборону».

Ранее в Минобороны России заявили, что наблюдательные посты Вооружённых сил Турции в зоне деэскалации в Идлибе фактически срослись с укреплёнными районами террористических группировок.

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