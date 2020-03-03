Число погибших от последствий COVID-19 в США возросло до 9
- Reuters
Об этом информирует ABC News.
29 февраля сообщалось, что первая смерть от последствий заражения COVID-19 на территории США зафиксирована в штате Вашингтон.
Позднее губернатор штата Джей Инсли объявил, что на территории штата вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.