В США зафиксировали первую смерть от COVID-19
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Департамента здравоохранения штата Вашингтон в Twitter.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ оценивает риск распространения нового типа коронавируса как очень высокий.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.