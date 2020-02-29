В США зафиксировали первую смерть от COVID-19

Первая смерть от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США зафиксирована в штате Вашингтон.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Департамента здравоохранения штата Вашингтон в Twitter.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ оценивает риск распространения нового типа коронавируса как очень высокий.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.