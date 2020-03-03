В Госдуме оценили необходимость саммита лидеров «пятёрки» СБ ООН

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT согласие американского лидера Дональда Трампа на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
В Госдуме оценили необходимость саммита лидеров «пятёрки» СБ ООН
  • РИА Новости

«Соединённые Штаты в последнее время занимают изоляционистскую позицию и всячески отгораживаются от переговоров как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Но современная повестка международных отношений диктует необходимость решать все проблемы на основе договорённостей, а не с использование военной силы и санкционной политики. Последние годы показали, что подобные методы неэффективны», — считает Морозов.

По словам депутата, обнадёживает тот факт, что «здравый смысл в Вашингтоне возобладал и они готовы вступать в конструктивные переговоры в пятистороннем формате».

«Но пока содержательная часть переговоров не очень ясна, как и то, о чём удастся договориться. Будем надеяться на конструктив», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить