В Госдуме оценили необходимость саммита лидеров «пятёрки» СБ ООН
- РИА Новости
«Соединённые Штаты в последнее время занимают изоляционистскую позицию и всячески отгораживаются от переговоров как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Но современная повестка международных отношений диктует необходимость решать все проблемы на основе договорённостей, а не с использование военной силы и санкционной политики. Последние годы показали, что подобные методы неэффективны», — считает Морозов.
По словам депутата, обнадёживает тот факт, что «здравый смысл в Вашингтоне возобладал и они готовы вступать в конструктивные переговоры в пятистороннем формате».
«Но пока содержательная часть переговоров не очень ясна, как и то, о чём удастся договориться. Будем надеяться на конструктив», — сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.