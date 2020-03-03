В Госдуме оценили необходимость саммита лидеров «пятёрки» СБ ООН

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT согласие американского лидера Дональда Трампа на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.

«Соединённые Штаты в последнее время занимают изоляционистскую позицию и всячески отгораживаются от переговоров как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Но современная повестка международных отношений диктует необходимость решать все проблемы на основе договорённостей, а не с использование военной силы и санкционной политики. Последние годы показали, что подобные методы неэффективны», — считает Морозов.

По словам депутата, обнадёживает тот факт, что «здравый смысл в Вашингтоне возобладал и они готовы вступать в конструктивные переговоры в пятистороннем формате».

«Но пока содержательная часть переговоров не очень ясна, как и то, о чём удастся договориться. Будем надеяться на конструктив», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.