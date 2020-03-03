Джабаров оценил необходимость саммита лидеров «пятёрки» СБ ООН

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение о согласии американского лидера Дональда Трампа на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.

«Это хорошая новость и очень важный сигнал, потому что 75 лет назад пять государств приняли решение о создании ООН. Более нескольких десятков лет эта организация обеспечивала мир на нашей планете. К сожалению, в последнее время этот механизм дал сбой и мы видим, что часто возникают конфликтные ситуации, в которых ООН не может оказать воздействие и влияние на агрессора», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что предложение, которое «изложил российский лидер Владимир Путин, является очень важным в сложившихся обстоятельствах».

По его словам, «не менее важным является и согласие американского президента Дональда Трампа».

«Думаю, после принятия Россией и США решения о проведении данного саммита остальные страны подтвердят своё согласие. Очень важно, чтобы встреча состоялась. Необходимо выработать меры по повышению роли ООН», — заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.