ЦПВС опроверг заявления о «миллионных» потоках беженцев из Идлиба

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии назвал несостоятельными заявления Турции, стран Европы и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в зоне деэскалации «Идлиб».

Об этом заявил на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

«Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» несостоятельны», — заявили в центре.

Отмечается, что ЦПВС для непрерывного контроля обстановки использует группировку беспилотников, круглосуточные горячие линии, анализирует социальные сети и интернет-ресурсы. Также проводятся обширные прямые контакты офицеров российского центра с жителями Идлиба.

По данным центра, по состоянию на 1 января на территории всей подконтрольной террористам идлибской зоны деэскалации проживало не более 1,8 млн человек. При этом в районах, которые были освобождены в ходе ответных действий сирийской армии против террористов в январе — феврале 2020 года, на востоке зоны деэскалации проживало до 210 тыс. человек и ещё не более 50 тыс. — южнее трассы М4.

За этот период зафиксировано, что на территорию Турции переместились не более 35 тыс. человек, среди которых семьи боевиков. При этом в зону проведения Турцией военной операции «Оливковая ветвь» в Африне переместилось до 50 тыс. человек, а в приграничные с Турцией районы — не более 100 тыс. человек.

«На территорию подконтрольной правительственным войскам Сирии перешли или остались около 50 тыс. человек», — заявили в ЦПВС.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев.