Кадыров осудил предложенную Трампом «сделку века»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предложенный американским президентом Дональдом Трампом план по ближневосточному урегулированию, известный как «сделка века», является преступлением против всего мусульманского мира.

Об этом он сказал на встрече с советником президента Палестины, верховным судьёй Махмудом Аль-Хабашем, которая прошла в Чечне.

«В ходе встречи я осудил так называемую сделку века, которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кадырова, они с представителем Палестины сошлись во мнении, что конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются из-за участия стран Запада.

Также стороны считают, что «отсутствие единства народов и лидеров отдельных мусульманских государств является благоприятной почвой для эскалации кризисной ситуации на Ближнем Востоке».

28 января Трамп представил «сделку века», согласно которой Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Также американский план ближневосточного урегулирования предполагает, что Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с радио Sputnik оценил предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского вопроса.