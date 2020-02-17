Эксперт прокомментировал «сделку века» Трампа

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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин оценил предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского вопроса.
Эксперт прокомментировал «сделку века» Трампа
  • Reuters

По его словам, предложенная Трампом «сделка века» отражает стандартную позицию Вашингтона по мировым проблемам.

«Эта позиция Соединённых Штатов — подтверждение мирового доминирования, которое они хотят продолжать во веки веков. Стандартный подход США, независимо от того, кто находится у руля в Вашингтоне. Пока нет оснований думать, что он может измениться», — подчеркнул Владимир Фитин в беседе с радио Sputnik.

28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования.

Согласно «сделке века», Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что этим предложением США, по сути, проигнорировали международно признанный подход к ближневосточному урегулированию.

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