Лавров оценил «сделку века» Трампа

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Предложив «сделку века», США, по сути, проигнорировали международно признанный подход к ближневосточному урегулированию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете Stampa.

«США в своём стиле предложили «одним махом» решить один из самых застаревших конфликтов современности. При этом в Вашингтоне, по сути, проигнорировали общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, включающую в себя резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу», — цитирует Лаврова пресс-служба ведомства.

По его словам, наработки американской стороны, предполагающие решение всех ключевых проблем «окончательного статуса» палестинских территорий — границ, поселений, Восточного Иерусалима, беженцев — за счёт односторонних уступок в пользу Израиля, едва ли будут способствовать «выправлению ситуации».

«На это указывает и то, что так называемую сделку века категорически отвергают палестинцы», — добавил министр.

Ранее российский МИД предложил провести в ближайшее время встречу ООН, ЕС, России и США на уровне спецпредставителей для координации действий мирового сообщества по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Как отметили в ведомстве, предложенная США «сделка века» не может быть основой решения палестино-израильского вопроса.

28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования.

Согласно «сделке века», Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

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